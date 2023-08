Matteo Messina Denaro, le condizioni di salute si aggravano

L'Aquila - Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro si sono aggravate. Il boss, detenuto in regime di 41 bis nel supercarcere de L'Aquila, è affetto da un tumore: sin dal giorno dell'arresto è per questo in cura all'interno del penitenziario, dove è stata allestita per lui una stanza per la chemioterapia. "Serve il ricovero in ospedale", ha sottolineato il legale dell'ex super latitante. Nelle scorse settimane Messina Denaro aveva subito un piccolo intervento per problemi urologici, rientrando però in giornata nell'istituto di pena.

Il legale: "Serve il ricovero in ospedale" "Ormai Messina Denaro non mangia più, ha difficoltà anche a bere, ha bisogno di un ricovero urgente perché ha bisogno di flebo per essere alimentato", ha riferito l'avvocato difensore Alessandro Cerella. "La sua situazione non è più gestibile dalla struttura nella quale è rinchiuso in regime di 41bis".