Matteo Messina Denaro sul letto di morte, sospese le cure, basta chemio

L'Aquila - Ha rifiutato di vedere la figlia Lorenza. Matteo Messina Denaro è sul letto di morte.

La figlia Lorenza, riconosciuta recentemente e che ha ottenuto di portare all’anagrafe il cognome del padre, e la nipote l'avvocata Lorenza Guttadauro si sono trasferite nel capoluogo abruzzese e stazionerebbero fuori dalla struttura. Mentre la nipote è stata ricevuta più volte durante il turno di visite, Messina Denaro ha rifiutato di vedere la figlia per non mostrarsi fortemente debilitato dalla malattia.

Sospesa la chemioterapia. Non serve più

La chemio ormai non serve più. Da due giorni solo terapia del dolore per Matteo Messina Denaro. Le condizioni generali del boss, ricoverato da oltre un mese nel reparto per detenuti dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, sono molto gravi.