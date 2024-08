Medico di base arrestato per violenza sessuale su paziente

Milano - Un medico di base di 59 anni è stato arrestato per violenza sessuale su un paziente di 22 anni in un’inchiesta condotta dalla Polizia della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano, coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo. Il medico, tra l’altro, era già stato condannato lo scorso aprile, in primo grado, per abusi sessuali su un altro giovane paziente a 3 anni di reclusione e per questo procedimento aveva avuto una misura interdittiva dalla professione che poi, però, era terminata.

A inizio luglio, il 59enne, con uno studio nell’hinterland milanese, avrebbe abusato del 22enne, che era andato da lui per avere un certificato medico utile per l’attività sportiva. Gli investigatori hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dalla gip Sara Cipolla, dopo la denuncia della vittima e le indagini della Polizia. Il racconto del giovane è stato messo a verbale davanti agli inquirenti e nel corso delle indagini sono raccolti ulteriori riscontri sulla presunta violenza sessuale, avvenuta, secondo l’accusa, con lo stesso “modus operandi” della precedente, per la quale il medico era stato condannato lo scorso 16 aprile dalla nona sezione penale del Tribunale milanese.