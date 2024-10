Mette la retromarcia, investe e uccide la moglie

Ariccia, Roma - Tragedia alle porte di Roma. Un pensionato di 73 anni, mentre faceva retromarcia ha investito la moglie, 66 anni, che è morta poco dopo in ospedale. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre all'interno del centro residenziale Monte Gentile. L'uomo, al volante di una Fiesta, aveva effettuato una manovra non accorgendosi della presenza della consorte, travolta in pieno. I primi soccorsi sarebbero stati prestati da alcuni residenti. La donna, trasportata all'ospedale del Noc, ad Ariccia, è deceduta a causa delle ferite riportate.