Migrante preso a sprangate in strada, il video è scioccante

Ventimiglia - La Polizia di Imperia ha rintracciato e denunciato a piede libero tre persone, responsabili dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio a Ventimiglia su un cittadino extracomunitario. I tre, che saranno denunciati per lesioni aggravate dall'uso di corpi contundenti, sono tutti residenti a Ventimiglia e uno di loro ha precedenti di polizia. E' al vaglio la posizione di una quarta persona che compare nel video al termine dell'aggressione. L'aggressione del migrante a sprangate è avvenuta all'angolo tra via Roma e via Ruffini, dietro al Comune e alla caserma della polizia di frontiera. L'uomo, che non è stato ancora identificato ma che avrebbe tra i 30 e i 40 anni, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale a Sanremo. Ha riportato diverse lesioni, tra cui un forte trauma facciale, ma le sue condizioni non sono ritenute gravi. La vicenda è ricostruita in queste ore dalla polizia, anche grazie al video diffuso subito dopo l'aggressione sui social, e ripreso ormai da tutti i media, che mostra tutta la violenza di quanto successo: ne sconsigliamo la visione a un pubblico sensibile. Nel filmato postato da un utente su Facebook si vedono due persone armate di bastone e di una specie di tubo che, assieme a una terza persona a mani nude, rincorrono il ragazzo e lo picchiano con ferocia, anche quando è ormai a terra. Oltre alle grida dello straniero aggredito, nel filmato si sente la voce in sottofondo di una donna che urla: "Lo ammazza", "Lo sta ammazzando", "scendete, aiutatelo che lo stanno ammazzando".