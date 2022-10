Milano, sparatoria in strada: morto Vittorio Boiocchi, capo ultrà Inter

Milano - Il capo ultrà dell’Inter Vittorio Boiocchi, 69 anni, è morto dopo una sparatoria a Figino, alla periferia Ovest di Milano. L'uomo era prluripregiudicato (ha trascorso in carcere 26 anni complessivi). La sparatoria è avvenuta alle 19.50 in strada in via Fratelli Zanzottera, non lontano da dove era domiciliato Boiocchi. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118.

Il 69enne è morto durante il trasporto verso l'ospedale San Carlo. È stato raggiunto da almeno cinque colpi proprio mentre rientrava a piedi a casa. Al momento non ci sono testimoni dell'agguato, ma gli abitanti del quartiere hanno raccontato di aver sentito distintamente i colpi esplosi. Le indagini sono affidate alla polizia. L'agguato è avvenuto poco prima della partita Inter-Sampdoria allo stadio San Siro.

Nella foto, Vittorio Boiocchi e, a destra, il portavoce della curva dell'Inter Franco Caravita