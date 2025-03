Minicar si ribalta, paura ad Acireale

Acireale - Una minicar elettrica con a bordo due persone oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, ad Acireale si è ribaltata in maniera autonoma in via Nazionale, nei pressi dello svincolo Sud della cittadina. Illesi gli occupanti, che all’arrivo dei soccorsi erano già fuori dalla macchina, e che in via precauzionale sono stati affidati al personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Acireale, che hanno messo in sicurezza il mezzo scollegando le batterie, e agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi.