Modena, ristorante pieno dopo le 18: i clienti urlano «Libertà!» VIDEO

Modena – E’ stato direttamente il titolare a postare su Facebook il video della sua trattoria aperta ben oltre dopo le 18 (quando anche in zona gialla scatta solo asporto e delivery) intitolando il post «Tanti amici per ribadire il nostro diritto alla libertà e al lavoro». Evidentemente il diritto alla salute degli altri, che non sono suoi “amici”, vale meno di un tortellino in brodo e un bollito misto. Nelle immagini, decine di avventori occupano tutti i tavoli, applaudendo e gridando a pieni polmoni «Libertà!» così da garantire anche il servizio “droplet”. Il tutto, ostentato pubblicamente nella più completa impunità.