Modica, escavatore trancia tubo del metano al Polo Commerciale

Modica - Paura questa mattina al Polo commerciale di Modica nei pressi del supermercato Le Liccumie per una fuga di gas causata dalla rottura di un tubo del metano durante i lavori effettuati da un escavatore. Nella zona si stanno eseguendo i lavori per la riqualificazione della prima parte del Polo commerciale.

Preoccupazione per le possibili conseguenze della fuoriuscita di gas; immediato l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Modica e dei responsabili della ditta distributrice del metano. La conduttura è stata messa in sicurezza. Notevoli rallentamenti nel traffico in tutta la zona del Polo commerciale.

La nota dei Vigili del Fuoco

Mentre venivano eseguiti lavori di scavo, con mezzi meccanici movimento terra, la benna di un escavatore ha bucato un tubo del metano nel quale il gas viaggiava a due atmosfere di pressione. Richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco è immediatamente intervenuta la squadra operativa del distaccamento di Modica, una squadra da Ragusa una autobotte per il rifornimento idrico, ed in attesa dell'intervento del personale della azienda che gestisce la rete di distribuzione a Modica, personale Vigilfuoco al fine di ridurre la contrazione in aria ha irrorato l'area con acqua nebulizzata. L'azienda che gestisce la rete ha d'apprina ridotto la presione e poi con il supporto dei vigili del fuoco due operai hanno tappato la falla, in attesa di realizzare un bay-pass, per il completo e sicuro ripristino della condotta. Il traffico è stato bloccato a cura dei VV.UU. di Modica e della Polstato nel tratto della S.S.115 dalla rotonda sacro cuore alla rotonda Solaria, le attività di soccorso sono state coordinate dall'ispetore antincednio funzionario di turno Benito Iacono.