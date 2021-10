Modica, straniscono al controllo: avevano la droga nascosta in auto

Modica – I carabinieri della Stazione di Modica, nel corso di un servizio di prevenzione generale, hanno fermato alcuni giorni fa un’utilitaria con alla guida P.C. 23enne e un passeggero V.P. 31enne, entrambi residenti in città, già noti alle forze dell’ordine e con precedenti specifici.

I militari - insospettiti dall’atteggiamento equivoco del conducente e da alcune manovre elusive poste in essere dallo stesso - hanno fatto scattare la perquisizione, trovando occultati all’interno dell’autovettura oltre 170 grammi di hashish e marijuana, un bilancino elettronico e 300 euro in contanti, ritenuti provento del reato di detenzione ai fini spaccio.

La sostanza stupefacente è stata inviata al laboratorio di analisi dell’Asp di Ragusa per gli accertamenti di rito, mentre i due pusher sono finiti domiciliari. Solo ieri la notizia dell'arresto in flagranza, per lo stesso reato, di altri quattro giovani a Scicli, di cui uno appena maggiorenne.