Moglie e marito morti in casa a Ribera: non si esclude alcuna pista

Ribera - I carabinieri indagano sul ritrovamento dei cadaveri di una coppia di anziani coniugi, 74 anni lui e 75 lei, all'interno della loro abitazione in via Parlapiano (nella foto, tratta da Google Map) nel pieno centro abitato della città agrigentina.

I militari hanno fatto irruzione in casa dopo le segnalazioni dei vicini, insospettiti perché da due giorni non si vedevano più in paese. La prima pista al vaglio degli inquirenti sarebbe quella dell'omicidio-suicidio, ma ancora non se ne escludono altre. Le indagini sono appena partite: a far maggior chiarezza ci penserà l’autopsia disposta dai pm.