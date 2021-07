Morta a 4 anni di otite: pediatra condannata per omicidio

Brescia - Due anni di carcere per omicidio colposo ad Anna Solzi, la pediatra di Nicole Zacco, la piccola di 4 anni morta nel 2018 a causa di un'otite non curata e degenerata in infezione cerebrale. Il gip del Tribunale ha riconosciuto e condannato la condotta "superficiale e poco accorta” del medico, ora in pensione, che secondo i consulenti della Procura bresciana “ha abbattuto pesantemente le probabilità di sopravvivenza della bambina".

Per i pm sarebbe bastata la prescrizione di un banale antibiotico per impedire che la patologia diventasse letale. Nonostante i sintomi la pediatra avrebbe invece confermato una cura a base di paracetamolo e gocce auricolari. Ha pagato lei per tutti: nel registro degli indagati erano finiti inizialmente 14 medici degli ospedali in cui i genitori avevano portato la bimba, e da cui era stata dimessa.

Le loro posizioni però sono state archiviate perché gli inquirenti non sono riusciti a dimostrare il nesso tra le loro condotte e il decesso. "Nessuno mi ridarà indietro mia figlia - ha commentato il padre di Nicole in aula - ma con questa sentenza (con rito abbreviato, ndr) otteniamo almeno un po' di giustizia" e 248mila euro di provvisionali.