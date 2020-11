Morte dottore Cannizzo e moglie Santina, il prezzo pagato dai laboratori

Vittoria - In Sicilia il Covid colpisce tra i professionisti impegnati nella diagnostica di laboratorio, dediti quotidianamente alla diagnosi e al tracciamento dei casi Covid per far fronte all'emergenza. "I laboratoristi si stringono intorno ai familiari del collega Francesco Cannizzo e sua moglie, la signora Santina, deceduti a causa del Covid-19", afferma Lisa Interlandi, presidente Cidec Federazione Sanità.

Francesco Cannizzo ha esercitato la sua professione a Vittoria, in provincia di Ragusa, "dedicando la sua vita alla diagnostica di laboratorio e ai pazienti, anche nella lotta contro questa drammatica pandemia". La Federazione Sanità - conclude - esprime il suo cordoglio e le piu' sentite condoglianze ad un collega, uomo discreto, distinto, dal notevole valore professionale. Un sentito ringraziamento a tutti i professionisti impegnati nella lotta alla pandemia e a tutte le strutture di laboratorio che stanno affrontando questa grave emergenza sanitaria in prima linea".

