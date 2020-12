Moto contro fuoristrada: muore a 18 anni la promessa del rally italiano

Olbia - Tragedia nella prima giornata del Rally Sandalion, in Sardegna: Sara Lenzi, 18enne livornese di Riotorto, una delle promesse del motorally tricolore, si è scontrata ieri pomeriggio con un fuoristrada proveniente in senso contrario, morendo sul colpo. Nel frenare la ruota anteriore, la Beta su cui era in sella ha perso aderenza col terreno e, sbalzata all’indietro, la ragazza ha battuto violentemente la testa contro l’abitacolo del veicolo. Inutile i soccorsi giunti immediatamente in pista. La gara è stata sospesa.