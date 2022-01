Neonata sviene dal pediatra, inutile il volo in elisoccorso in ospedale

San Giovanni in Croce, Cr - Una bimba di soli tre mesi è morta martedì pomeriggio a causa di un malore improvviso. Il dramma ha scosso San Giovanni in Croce, piccolo comune del cremonese: è lì che la piccola viveva assieme alla sua famiglia di origini indiane: padre, madre e una sorellina di 3 anni. Stando a quanto ricostruito finora, la bimba non si è sentita bene ed è stata portata dai genitori presso il pediatra del paese per essere visitata. Proprio nello studio del medico s'è aggravata, perdendo i sensi.

Il medico ha chiamato i soccorsi: la neonata è stata trasportata prima in ambulanza al campo sportivo di Casalmaggiore e poi in elicottero all'ospedale Civile di Brescia, dove però è giunta già morta. Non è ancora chiaro se verranno eseguiti ulteriori accertamenti sul decesso, come ad esempio l'autopsia, o se sarà archiviato per cause naturali. La tragedia ha scosso tutta la comunità locale, 2mila abitanti che si conoscono tutti tra loro e che proprio in questi giorni festeggiava i propri mille anni di storia: "Siamo senza parole per questo tragico fatto, ci stringiamo tutti alla famiglia per questa tragedia", ha dichiarato l'assessore Fabrizio Galli, presso cui lavora il padre della bambina.