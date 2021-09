“Non c’è persona” e vanno via: i primi arrivati su luogo del disastro VIDEO

Pantelleria – In un video diffuso dall’agenzia Agtw le primissime persone che si sono trovate a passare in auto, ieri sera, per le strade dell’isola trapanese, con le macchine appena cappottate dalla violenta tromba d’aria. “Non c’è persona, non c’è persona” ripete una donna, anche a se stessa, quasi a convincersi di non star assistendo alla scena di una strage. Oggi a Pantelleria è lutto cittadino: il bilancio provvisorio delle vittime è ancora fermo a 2 morti e una decina di feriti, di cui 4 gravi che - a causa delle cattive condizioni meteo - non hanno ancora potuto essere trasferiti a Palermo.

Hanno perso la vita il vigile del fuoco Giovanni Errera di 47 anni, fuori servizio al momento della tragedia, e il pensionato Francesco Valenza di 86: entrambi viaggiavano a bordo dei loro veicoli, sulla strada costiera di contrada Campobello. Oltre a contare i danni, si cercano altri eventuali dispersi: nel secondo video le operazioni della Protezione civile siciliana, proseguite per tutta la notte. Il concerto di Fabio Concato, previsto per stasera, è stato annullato.