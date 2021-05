Non c’è tempo, la bimba nasce in macchina: auguri alla piccola Emma

Scordia - Pesa circa 3 chili ed è nata stamani alle 8.15 nel paesino catanese di Scordia. In auto. I genitori Francesco e Flavia stavano recandosi nel capoluogo etneo, presso la clinica dove stamani Emma sarebbe dovuta nascere, ma non c'è stato tempo: la mamma si è sentita male all’improvviso, mentre era in macchina, ed è stata prontamente soccorsa dagli straordinari sanitari del 118 di Militello con ginecologo al seguito, il dott. Francesco Clemenza. Un parto in pieno centro, in piazza San Sebastiano. Appena venuta alla luce la neonata si è subito attaccata al seno della mamma per la prima poppata.