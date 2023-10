Non comunica i dati degli ospiti: denunciato titolare di un B&b

Catania - Scatta la denuncia in un B&B del centro storico di Catania dopo una serie di controlli della Polizia di Stato contro il fenomeno dell’abusivismo nelle strutture ricettive.

Ieri la polizia ha effettuato il controllo di un B&B situato nella zona del centro storico cittadino. Qui, alla presenza del titolare dell’attività, gli agenti hanno confermato che il predetto aveva violato la normativa contenuta nel Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza che impone la comunicazione alla Questura territorialmente competente delle generalità delle persone alloggiate, stabilendo che tali dati vadano inseriti nell’apposito portale entro le 24 ore successive all’arrivo dei clienti o, in caso di soggiorno di durata inferiore alle 24 ore, immediatamente.

Infatti, all’interno della struttura venivano identificati alcuni clienti che, tuttavia, non risultavano essere stati registrati sul portale alloggiati web. Pe tale ragione, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di omessa comunicazione dei dati degli alloggiati all’autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 109 TULPS, che prevede per chi violi la disposizione l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.