Comiso - Nuova rissa venerdì sera a Comiso. L'episodio di cronaca è stato commentato dalla sindaca Maria Rita Schembari.

“Oggi sono stata informata da due gestori di locali della piazza di quanto accaduto ieri sera: ennesima rissa con conseguente, giustificato, terrore degli avventori dei locali. Questa grave questione, assieme ad altre problematiche, sarà portata dalla sottoscritta a conoscenza del nuovo Prefetto. Lo Stato, che egli rappresenta, deve prendere coscienza della deriva dei comportamenti di alcuni, che a causa di leggi troppo blande si sentono impunibili. Non è vero che è tutto perfetto”.

“Da questa situazione escono danneggiati i tanti concittadini stranieri che vivono nel massimo rispetto delle norme. I proprietari delle case affittate in centro a due inquilini devono essere chiamati a vigilare se invece negli immobili ce ne sono stipati oltre una decina, e per questo ho avviato assieme a Giuseppe Alfano e Dante Di Trapani controlli sulla abitabilità e vivibilità di questi immobili. In condizioni di degrado avviene sempre più spesso che le tensioni aumentino, e presto ho paura che anche molti pacifici concittadini arriveranno a pensare di farsi giustizia da soli. La misura è colma!”.