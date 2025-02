Nuovo tentativo di truffa a Scicli. Un uomo chiama “a nome del sindaco Marino”

Scicli - Un nuovo tentativo di truffa è in atto a Scicli da stamani, a quanto se ne sa. Un uomo chiama al cellulare delle sue potenziali vittime e si qualifica come “delegato del sindaco Marino per le persone disagiate”. Pochi minuti dopo la chiamata si presenta dietro la porta di ingresso della casa persona chiamata al telefono qualche minuto prima e chiede dei soldi. Si tratta chiaramente di un tentativo di truffa, una variante della truffa del finto carabiniere e del finto avvocato. Il Comune invita i cittadini a sporgere immediata denuncia ai carabinieri.

Il 20 febbraio prossimo alle 17 nella chiesa di Santa Teresa il sindaco e i carabinieri incontreranno i cittadini per mettere in guardia da queste manipolazioni.