Omicidio Angelo Ventura, c'è un indagato

Vittoria - C'è una pista investigativa precisa. Gli investigatori della Polizia che hanno la titolarità delle indagini sull'omicidio del 38enne vittoriese Angelo Ventura, hanno interrogato già la scorsa notte una persona che ieri sera avrebbe incontrato Ventura poco prima che l'uomo venisse attinto alla gamba destra da un colpo di fucile che si è rivelato poi mortale.

Non è noto il luogo in cui è avvenuto il fatto di sangue, è certo che due individui hanno caricato Ventura su un'auto e lo hanno lasciato al pronto soccorso del Guzzardi, sanguinante. Anche sull'identità di queste due persone il cerchio si sta stringendo in queste ore grazie al recupero delle immagini della videosorveglianza esterne all'ospedale.

E da stamani è in corso una nuova serie di interrogatori da parte della Polizia che già nella giornata di domani potrebbe dare un nome e un volto all'assassino e a chi ha partecipato all'omicidio.