Operaio si taglia con il flex, muore in ospedale Fabio Vaccarella, 52 anni

Siracusa - Incidente sul lavoro in via Damone, nella zona nord di Siracusa. A perdere la vita è stato Fabio Vaccarella, 52 anni, siracusano, che, secondo una prima ricostruzione degli agenti delle Volanti, nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, si sarebbe ferito con un flex mentre stava lavorando per saldare una parte in metallo dell’attività commerciale del fratello.

Il disco dell’utensile si sarebbe improvvisamente staccato, centrando lo sfortunato 52enne. La corsa in ambulanza è purtroppo risultata vana.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine sul posto in cui la vittima ha trovato la morte. Occorrerà verificare se stesse operando in condizioni di sicurezza, probabilmente il flex era difettoso