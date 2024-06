Oriana Bertolino muore a Malta precipitando dalla scogliera con un quad

La Valletta - Una donna di 31 anni, Oriana Bertolino, di Marsala, è morta in un incidente stradale avvenuto a Malta. Secondo quanto riportato dalla stampa maltese, la giovane siciliana, a bordo di un quad, sarebbe precipitata in mare da una scogliera, a Gozo.

L'incidente è avvenuto sabato, intorno alle 20, in un lato della Wied il-Mielah, vicino a Gharb, luogo noto per le sue pareti rocciose a picco sul mare. Alla guida del quad pare ci fosse un italiano di 47 anni, che è riuscito a saltare e a mettersi in salvo, riportando solo lievi ferite.

Oriana era conosciuta per il suo impegno sportivo nella pallavolo e la sua carriera accademica. Secondo quanto è stato ricostruito, la 31enne stava partecipando a un'escursione in gruppo per assistere al tramonto. La ricostruzione dell'incidente L'incidente è avvenuto intorno alle 20 sulla scogliera lungo un lato della panoramica Wied il-Mielaħ, nota per il suo arco di roccia, vicino a Għarb. La polizia maltese ha riferito che il guidatore del quad, che è riuscito a mettersi in salvo riportando solo lievi ferite, ha perso il controllo del mezzo, sembrerebbe per un problema allo sterzo. E questo gli avrebbe impedito di cambiare direzione.

Inoltre, sembra che la guida del gruppo di escursionisti, temendo di arrivare tardi e perdere il tramonto, abbia indotto tutti ad accelerare. La polvere sollevata e la scarsa aderenza, trovandosi sullo sterrato, avrebbero impedito al conducente del quad di fermarsi in tempo prima della fine della scogliera, che si affaccia sul mare. Il corpo della giovane italiana è stato recuperato dopo le ricerche, ma la giovane è deceduta per le ferite riportate. L'uomo, invece, è stato curato per lievi ferite all'ospedale di Gozo. Il magistrato Brigitte Sultana sta conducendo un'inchiesta.

Nelle scorse ore i social sono stati sommersi da messaggi di cordoglio e di ricordo dedicati alla 31enne. Oriana Bertolino lavorava in un ambulatorio veterinario e, come già detto, era nota nel mondo della pallavolo come giocatrice e come allenatrice, come si legge sulla pagina Facebook della Fipav Sicilia dove è stato pubblicato un messaggio della Federazione. "La notizia della tragica e prematura scomparsa di Oriana Bertolino, 31 anni, amante della pallavolo, giocatrice ed allenatrice, colpisce tutti noi profondamente.Il Presidente Antonio Locandro, l'intero Consiglio Regionale e tutte le componenti del CR Sicilia si stringono al dolore della mamma e del fratello di Oriana, della società Marsala Volley e di tutti i suoi affetti, in questo momento di profondo dolore", si legge nel post. "Ci affanniamo in cose inutili mentre la vita è un mistero, spesso ingiusto, spesso assurdo. La tua grinta, la tua luce, la tua intelligenza erano senza eguali, che la terra ti sia lieve, tesoro. Siamo tutti sconvolti. Ti porterò sempre nel mio cuore", scrive un utente sui social. "Una di quelle notizie che ti bloccano il respiro e che un prof non vorrebbe mai leggere. – scrive invece un altro che era stato professore della ragazza – Oriana non c'è più, ieri è stata vittima di un incidente durante una vacanza a Malta, è precipitata giù da una scogliera, con un mezzo. Rileggendo le nostre chat, di alcuni anni fa, l'angoscia tocca il limite. Dio ti avrà già accolta a braccia spalancate, anima pura". Un'amica invece ricorda la 31enne così: "Non ce la faccio, che dolore atroce, amica mia, che vuoto immenso hai lasciato. La mia gemellina del cuore. Perché a te? Una leonessa, una grande donna, piena di ideali e obiettivi, tanti raggiunti e tanti da raggiungere. Mancherai amica mia, mancherai sempre".