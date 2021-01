Palermo, racket del caro estinto: le intercettazioni a Cosa Nostra ASCOLTA

Palermo - La Direzione distrettuale antimafia ha emesso un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di Carlo Salvatore Sclafani, 46 anni, e Mario Pecoraro, 45 anni, sequestrando anche un patrimonio da 4 milioni di euro costituito da aziende, conti correnti e immobili di 4 società a loro riconducibili, tra cui una di pompe funebri. L'operazione è stata denominata "Dominio": i carabinieri si tratta di due imprenditori vicini a Cosa nostra, ai vertici del clan mafioso di Bolognetta, egemoni nei servizi funebri e nell’edilizia e non per meriti professionali.

Grazie anche alle intercettazioni, riportate nel video diffuso dall’Arma, i militari hanno rilevato “una situazione di infiltrazione dell’amministrazione comunale che, condizionata nel suo operato, ha affidato alle ditte dei due indagati commesse pubbliche, senza seguire i previsti iter amministrativi in violazione del principio di trasparenza ed imparzialità”. Un imprenditore che ha provato a ribellarsi al monopolio è stato “minacciato per limitare l’operatività della sua azienda e non danneggiare quella riconducibile ai due indagati”.