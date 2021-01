Palermo, rogo in casa: famiglia intrappolata, muore il cane FOTO | VIDEO

Palermo - Tragedia sfiorata nella notte di Capodanno, in via Porta del Castro, nei pressi dello storico mercato di Ballarò: una palazzina ha preso improvvisamente fuoco poco prima di mezzanotte, mentre tutti si accingevano a brindare, a quanto pare per un petardo lanciato da qualcuno dentro il portone d'ingresso. Un’intera famiglia è rimasta intrappolata sul balcone, dove ha cercato scampo dalle fiamme.

La corsa contro il tempo dei vigili del fuoco verso l'abitazione è stata il più rapida possibile ma sarebbe finita in dramma se non fosse stato per alcuni vicini che, allertati dal fumo e dalle grida, sono riusciti ad aiutare mamma, papà e figlio a calarsi dal terrazzo, con la casa ridotta già a un inferno di cristallo. La famiglia, purtroppo, non è riuscita a salvare il cane, morto avvolto dalle fiamme. La palazzina, e tutti beni posseduti dalla famiglia, sono andati completamente distrutti.