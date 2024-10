Palermo-Sciacca: 3 morti e 3 bambini in Rianimazione

Palermo - Tragico scontro tra due auto questa mattina sulla Palermo-Sciacca: il bilancio del drammatico incidente stradale al momento parla di tre persone morte e tre bambini rimasti feriti e trasportati in codice rosso in ospedale a Palermo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale è chiusa al traffico. L’incidente è avvenuto al chilometro 13 della Statale.

Lo scontro come detto ha coinvolto due auto, una Mercedes classe C, con a bordo una famiglia tunisina, e una Toyota Rav guidata da un palermitano: un impatto violento che ha distrutto e fatto cappottare una delle vetture. I bambini feriti sono stati trasportati dall’elisoccorso del 118 all’ospedale Di Cristina di Palermo. I vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a estrarre i corpi dagli abitacoli. I rilievi sono eseguiti dai carabinieri. La Mercedes viaggiava in direzione Palermo. A bordo c’erano una coppia (44 anni lui, 42 lei) e i tre figli di 4, 6 e 8 anni. I coniugi sono morti sul colpo, i bambini sono stati portati in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo e le loro condizioni sono molto gravi. Morto anche l’uomo, 51 anni, alla guida dell’altra vettura.

Le vittime dell’incidente sono il palermitano Riccardo Pardi, di 51 anni; i tunisini Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, di 44 anni, marito e moglie. Ricoverati all’Ospedale dei Bambini di Palermo i loro tre figli di 4, 6 e 8 anni che versano in gravi condizioni.

I tre bambini in rianimazione

La prognosi per i tre fratellini di 4, 6 e 8 anni rimasti feriti nell'incidente sulla statale Palermo Sciacca è riservata. Sono tutti ricoverati in Rianimazione all'ospedale Di Cristina di Palermo. Nell'impatto tra una Toyota Rav e una Mercedes, tra gli svincoli di Altofonte e Giacalone, nel Palermitano, sono morti i genitori dei piccoli e un uomi di 51 anni. Uno dei tre fratellini, che ha riportato un grave trauma cranico, è in sala operatoria dove i medici lo stanno sottoponendo a un delicato intervento neurochirurgico. Per l'altro, che ha una frattura al femore, i medici hanno disposto un intervento ortopedico. Anche il più piccolo di 4 anni è intubato e sedato.