Palma: ferisce i genitori, uccide un uomo in piazza e si costituisce

Palma di Montechiaro, Ag - Un commerciante, Lillo Saito, è stato ucciso oggi pomeriggio nella piazza principale del centro agrigentino, davanti Palazzo Ducale. Mentre i carabinieri stavano ancora esaminando le telecamere di sorveglianza della zona, l’assassino si è costituito in caserma. Si chiama Angelo Incardona, con precedenti penali per tentato omicidio, porto e detenzione abusiva d'arma da fuoco: prima di uccidere Saito aveva ferito i suoi genitori, che adesso sono ricoverati all'ospedale di Licata.

La vittima, titolare della "Gelati Gattopardo", era ferma in piazza Provenzani all'interno della sua auto, una Chevrolet Captiva, quando è stato affrontato a colpi di pistola: tre in tutto, dai primi esami della scientifica e del medico legale. Non è ancora chiaro se aspettasse qualcuno, per un appuntamento, o se sia stato colto di sorpresa, in un agguato: i militari stanno ancora ricostruendo il contesto dell'omicidio, per individuare il movente, interrogando alcuni testimoni.