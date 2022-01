Erice - Un pastore di 44 anni è morto nel pomeriggio a Pizzolungo, in territorio di Erice, nel Trapanese. L’uomo, mentre pascolava il gregge, sarebbe scivolato in un dirupo. Inutile l’intervento del 118. Per recuperare il corpo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Il gregge è rimasto a vigilare sul pastore, affacciando sul burrone.