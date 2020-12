Pescatori siciliani sequestrati, blitz a sorpresa: sono liberi!

Sono stati liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati, con i loro due pescherecci, da oltre 100 giorni in Libia. Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio sono volati stamani a Bengasi, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar, per la liberazione dei nostri connazionali: era questo il motivo, non rivelato, che aveva portato il presidente del Consiglio a posticipare a stasera il regolamento di conti con Iv. "Era ora! L’Intera comunità li sta aspettando - commenta all'Adnkronos Salvatore Quinci, il sindaco di Mazara del Vallo -. Siamo davvero felici, sappiamo che questi sono momenti importanti".

Natale a casa quindi per gli 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi detenuti nel Paese nordafricano dal primo settembre scorso, con la scusa dello sconfinamento marittimo. "Sono scaramantico - aveva detto Leonardo Gancitano, uno degli armatori, pochi istanti prima della conferma -. Se non fosse stato vero sarebbe stato uno schiaffo terribile". "Per me un'emozione assurda - aggiunge Marco Marrone, armatore della Medinea - ho pianto come un bambino". "Oggi sono 108 giorni dal sequestro, con comodo..." polemizza invece il leader della Lega, Matteo Salvini.