Piromane tradito dalla maglia di Superman VIDEO

Buseto Palizzolo – Un uomo pregiudicato di 67 anni è stato denunciato per il reato di incendio: lo scorso weekend, nel cuore della notte, ha mandato in fiamme oltre un ettaro di vegetazione. Una zona, nelle campagne attorno a Buseto, in cui sono presenti tra l’altro numerose abitazioni.

Il proprietario del terreno ha consegnato i filmati delle telecamere di sorveglianza ai carabinieri, che ci hanno messo qualche giorno a identificare il responsabile a causa delle immagini scure. E’ stato un particolare a tradire l’uomo: la t-shirt di Superman indossata durante la successiva fuga per le strade del paese. I militari stanno indagando per capire se sia responsabile anche di altri roghi avvenuti durante l’estate nel territorio.