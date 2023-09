Pozzallo, arrestato spacciatore 24enne

Pozzallo - Nella mattinata di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modica, coadiuvati da personale della Stazione Carabinieri di Pozzallo e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, nell’espletamento di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 24enne del posto, celibe, disoccupato e con precedenti specifici in materia.

Il giovane, infatti, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare presso la propria abitazione, grazie al fondamentale contributo offerto dalle unità cinofile è stato trovato in possesso di 1 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 3 dosi e confezionata in pallini - cosiddetti “pippotti” - due dosi di hashish per un totale di 7 gr., un coltello a serramanico utilizzato per il confezionamento della sostanza così come è emerso dalle evidenti tracce di stupefacente ritrovate sulla lama, un barattolo di plastica contenente sostanza da taglio e 500 euro di cui non veniva giustificato il possesso e quindi ritenute provento di attività illecita. Pertanto, sulla base delle risultanze emerse, i militari operanti hanno proceduto all’arresto in flagranza del pozzallese, ritenuto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Notiziata la Procura della Repubblica di Ragusa, venivano disposti gli arresti domiciliari.