Presa, al centro commerciale di Ragusa, la ladra di vestiti

Ragusa - Una donna è stata tratta in arresto dalla Polizia di Ragusa per il reato di furto aggravato, essendosi appropriata di vari indumenti per un valore di circa duecento euro. Nello specifico personale dell’Ufficio Volanti, a seguito di segnalazione giunta sulla linea di emergenza 112 NUE, è intervenuto presso un negozio sito nei pressi del Centro Commerciale per il furto di alcuni capi di abbigliamento.