Prostitute uccise a Roma, il sospettato è Giandavide De Pau

Roma - L'uomo sospettato dell'omicidio delle tre donne a Roma è Giandavide De Pau. Il 51enne è stato autista del camorrista Michele Senese, arrestato nel 2020 e ritenuto uno dei più importanti boss di Roma che gestiva il narcotraffico nella Capitale.

La svolta alle indagini sul triplice omicidio di Roma sarebbe legata anche ad alcune testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine nelle ultime ore. In particolare gli elementi forniti da due cittadini cubani e una terza persona avrebbero indirizzato l'attività investigativa sul 50enne romano al momento sotto interrogatorio.

L'uomo attualmente sotto interrogatorio in Questura, in base a quanto si apprende, sarebbe stato bloccato questa mattina all'alba nel quartiere di Primavalle a Roma. Nel suo passato precedenti penali legati forse anche all'uso di sostanze stupefacenti. In un primo momento era trapelato che il sospettato fosse stato trovato in un B&B in via Milazzo, zona Termini. La struttura invece sarebbe probabilmente legata alla supertestimone del caso, una prostituta cubana che esercitava in quella zona.