Quattro albanesi se le suonano di santa ragione in piazza Italia

Scicli - Domenica sera movimentata ieri a Scicli dove, intorno alle ore 22, c’è stata una violenta rissa in centro. Protagonisti del grave episodio, verificatosi in piazza Italia, quattro cittadini albanesi.

Per motivi reconditi, tre uomini, uno dei quali con una spranga di ferro, hanno aggredito selvaggiamente un connazionale il quale, inizialmente, ha pure risposto ai colpi dei suoi assalitori. Alla fine è rimasto a terra ferito. L’arrivo dei carabinieri ha messo in fuga gli aggressori.

Sul posto un’ambulanza del 118 per trasportare il ferito in ospedale. I medici hanno diagnosticato all’uomo un trauma cranico e fratture in più parti del corpo. I militari dell’Arma hanno denunciato tutte e quattro gli eroi della domanica sera per rissa aggravata.