Ragusa, i ristoratori riempiono Piazza delle Poste VIDEO

Ragusa – Aderenti al Co.Ri.Sicilia - il comitato che riunisce pizzerie, bar, ristoranti, pub e pasticcerie siciliane penalizzate pesantemente dalle misure anti Covid – in piazza stamani nel capoluogo ibleo. Le richieste al governo centrale sono sempre quelle: riaprire gli esercizi commerciali e far partire finalmente indennizzi sostanziosi a chi in un anno di serrata ha perso tutto. Nei video alcuni momenti del presidio, postati online dai manifestanti giunti da tutta la provincia e anche da altre città della regione. La delegazione chiede di incontrare il prefetto, Filippina Cocuzza.