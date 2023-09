Ragusa, incendio in un silos di una falegnameria industriale

Ragusa - Incendio stamani in un silos contenente segatura in una azienda che lavora il legno nella zona industriale di Ragusa. Due squadre dei vigili del fuoco, coordinate dall’ispettore antincendi Marco Gurrieri, hanno operato per contenere nel silos lo sviluppo dell’incendio, poi spento. Successivamente si è provveduto allo svuotamento del silos. Nessun danno a persone o al resto dell’azienda che produce mobili in legno.