Ragusa piange Giacomo Fidone, morto a 29 anni

Ragusa - È morto all'Ismett di Palermo, dopo lunghe settimane di coma, a soli 29 anni per complicanze polmonari e cardiache Giacomo Fidone.

Giacomo era conosciuto come ultras del Ragusa Calcio. E proprio i tifosi azzurri hanno omaggiato il loro amico scomparso con un momento molto partecipato di raccoglimento e commozione in contrada Selvaggio, nei pressi dello stadio Aldo Campo. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Pietro Apostolo.

Scrive un'amica: "Tu, quell'amico pronto a fare sempre qualche battuta per strapparci ad ognuno di noi un sorriso, quell'amico su cui si poteva contare, quell'amico che ti guardava negli occhi e ti diceva "tutto apposto? Se c è qualche problema ci sono io", quell'amico che ti chiamava alle 16 per vedere se già c'era qualcuno in piazzetta e passare il pomeriggio con tutti gli amici...Quell'amico che si faceva far voler bene da tutti.. dolce, gentile, premuroso, alle volte un po' testardo...abbiamo condiviso tanti bei momenti insieme tra pianti, risate, battute, consigli.. Riposa in Pace Giacomino, ti voglio bene".