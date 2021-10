Ragusa, salmonella nelle vongole Veliero: riconsegnare subito la confezione

Ragusa - Il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo da parte del produttore (Pdf allegato) di un lotto di vongole del Pacifico precotte, sgusciate e surgelate a marchio Veliero per la “presenza di Salmonella in una delle 5 unità campionarie” prelevate dall’Asp di Ragusa. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto L.13ES e la scadenza 05/2023.

Le vongole oggetto di allerta alimentare sono state prodotte dall’azienda Sgattoni Surgelati Srl nello stabilimento di via Giacomo Matteotti 8 ad Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli Piceno (marchio di identificazione IT 547 CE). In via cautelativa, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati.

