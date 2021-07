Ragusa: Soccorso dalla Polizia Stradale anziano in stato confusionale

Nella mattinata di ieri, intorno alle ore 8.00 una pattuglia della Sezione Polizia Stradale impegnata in vigilanza stradale, sulla strada statale SS514 e precisamente alla progressiva chilometrica 1 + 200, con direzione di marcia verso Catania, notava un veicolo posizionato sulla carreggiata e posto in maniera trasversale rispetto all’asse stradale, fermo e senza spiegabile motivo in una posizione decisamente pericolosa per l’utenza in transito.

Gli operatori ponevano immediatamente in sicurezza il veicolo, regolando il traffico sopraggiungente e si accorgevano della presenza all’interno dell’autovettura di un signore anziano che, ad un primo colloquio, risultava in stato confusionale e non in grado di fornire debite spiegazioni o anche informazioni utili a risalire alla sua identità o al suo indirizzo di residenza.

Dato che la persona anziana risultava priva di documenti, dopo i primi soccorsi e accertamenti sul suo stato di salute, successivamente si riusciva a risalire alle sue generalità e poi ancora a contattare membri della sua famiglia che, visibilmente sollevati, si mettevano a disposizione per recuperare il congiunto.

L’operato degli agenti terminava con i sentiti ringraziamenti della famiglia e con sincera gratitudine per il soccorso prestato, in grado soprattutto di scongiurare possibili gravi conseguenze all’incolumità della persona soccorsa ed a prevenire situazioni di rischio legati alla guida di un autoveicolo.