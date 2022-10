Ragusa, tentava la fuga: fermato con 19 grammi di cocaina

Ragusa - Nella mattinata di lunedì si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto di un ventunenne ragusano di origini lombarde, trovato in possesso di un rilevante quantitativo di stupefacente.

La vicenda traeva origine da specifico servizio di controllo del territorio operato nella serata di venerdì scorso dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa, durante il quale i militari di pattuglia notavano un’auto che procedeva in maniera discontinua per le strade del centro storico. Il conducente del veicolo, alla vista della gazzella, accelerava bruscamente e gettava repentinamente fuori dal finestrino una bustina di plastica, successivamente recuperata, contenente 18 g di cocaina.

I militari, notando il tutto, riuscivano tempestivamente a bloccare l’auto e a procedere ad approfonditi controlli sul mezzo e sulla persona. Nel corso degli accertamenti la pattuglia rinveniva due involucri di cocaina dal peso di 0,5 g ciascuno. Il primo celato all’interno della piega del cappellino indossato dal controllato, il secondo nascosto all’interno dell’elastico della vita dei pantaloni. Spostando gli accertamenti a casa dell’indagato, inoltre, i Carabinieri rinvenivano un bilancino di precisione e un cutter per il taglio dello stupefacente.

In ragione dei 19 g di sostanza stupefacente e degli strumenti per il confezionamento detenuti, il ventunenne veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ristretto agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria.