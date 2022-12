Rapine in estate a Marina di Ragusa, presi due minorenni

Ragusa - I Carabinieri di Grammichele hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per due giovani di 16 e 17 anni per "rapina aggravata, lesioni aggravate, minacce e porto d'armi od oggetti atti ad offendere". Tre episodi di rapina realizzati anche con violenza sulle persone, sono avvenuti nella giornata del 31 agosto scorso nel territorio della frazione di Marina di Ragusa ed in quello di Scoglitti, frazione del comune di Vittoria.

Elemento fondamentale ai fini dell'identificazione dei colpevoli, però, in una fase procedimentale comunque caratterizzata dalla non integrazione del contraddittorio delle parti, è stata una precedente duplice violenta aggressione ai danni di un giovane extracomunitario 23enne, originario del Burkina Faso, avvenuta a Grammichele.

Nello specifico, i militari erano intervenuti in Piazza Carlo Maria Carafa mentre i due indagati, con la complicità di un maggiorenne, stavano percuotendo il malcapitato extracomunitario con calci e pugni, proferendogli anche insulti a sfondo razziale e minacce di morte. L'arrivo dei militari aveva interrotto il pestaggio con conseguente fuga degli autori che, comunque, erano stati riconosciuti e denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Quanto accaduto, però, non sarebbe bastato a placare i loro animi perché quella stessa sera, intorno alle 20, avrebbero reiterato l'aggressione nei confronti di quel giovane extracomunitario che, a seguito delle ulteriori percosse inflittegli, aveva riportato un'emorragia cerebrale con una prognosi di 21 giorni, come diagnosticato dai medici dell'ospedale Gravina di Caltagirone.

I due minori e il maggiorenne per il quale si procede penalmente a parte, si sarebbero prima recati nella provincia di Ragusa, precisamente nella frazione Marina, dove, intorno alle 00:45, avrebbero strappato una collana d'oro dal collo di un minore loro coetaneo, colpendolo con calci, pugni e con l'ausilio di un manganello. La vittima avrebbe poi avvisato dell'accaduto il padre che, messosi alle ricerche dei presunti colpevoli e dopo averli individuati, avrebbe reclamato loro la restituzione della collana

venendo però anch'egli malmenato e percosso con quello stesso manganello.