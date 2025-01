Razziati gli IPhone e gli IPad dello store Apple del Centro Sicilia a Catania

Catania - I carabinieri del Reparto operativo provinciale hanno già rastrellato i filmati delle telecamere a circuito chiuso piazzate lungo il tragitto che porta al Centro commerciale. Le indagini sulla spaccata di Capodanno ai danni dell’Apple Store del Centro Sicilia sono scattate immediate. Le indagini proseguono nello stretto riserbo. L’impressione più chiara è che il colpo, avvenuto pochi minuti dopo l’arrivo del nuovo anno, fosse stato abbondantemente pianificato da tempo. Scientifica e tutt’altro che casuale anche la scelta temporale nella quale entrare in azione.

Il commando composto da più di quattro persone (il numero preciso è al momento appare incerto, cinque o forse sei, sette soggetti), ha prima rubato alcuni mezzi pesanti e poi li ha piazzati lungo il tragitto. Un modo per guadagnare tempo all’arrivo delle Forze dell’ordine, una volta scattate le sirene degli allarmi. Attraverso il collaudassimo metodo dell’escavatore la banda ha infine sventrato l’ingresso sul retro portando via iPhone e iMac. Un’azione fulminea durata pochi istanti. I mezzi che erano stati disseminati sul posto sono stati dati alle fiamme. Si tratta di un furgoncino, di un tir, di un autocarro e di una Fiat 500. Poi la fuga che ha concluso il colpo. I soliti ignoti sono scappati via a bordo di utilitarie e di un altro furgoncino dove, verosimilmente, è stata caricata la merce rubata. Nel corso della notte, sono state avviate anche le indagini della Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri.

Nel corso della notte di Capodanno, due vetrine di altrettanti negozi di ottica e profumeria prese d’assalto e rovinosamente distrutte lungo il Corso Italia a Catania. I balordi – quasi certamente si tratta della stessa squadra – dopo avere fatto razzia, si sono dileguati. In questo caso, indagano gli agenti della Questura etnea.