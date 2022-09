Relazioni pericolose, spari per storie d'amore a Siracusa e Catania VIDEO

Siracusa - Colpi d'arma da fuoco ieri sera verso le 20, ad Ortigia, nel nel rione siracusano della Giudecca: alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nei confronti di un uomo. La vittima non ha, quindi, riportato ferite: pare che all'origine del gesto ci siano problemi sentimentali e che si sarebbe trattato di un "avvertimento" nei confronti del rivale in amore. Le indagini della polizia sono, comunque, tuttora in corso. Questioni di cuore, che degenerano in violenza.

Di ieri la notizia di un 20enne che a Santa Maria di Licodia, nel catanese, ha sparato al padre e al fratello, di 46 e 25 anni, perché non accettavano la sua relazione e la scelta di andare a convivere in un'altra casa con la fidanzata. Al culmine di una violenta lite, il giovane ha imbracciato un fucile calibro 16 a canne mozze e ha aperto il fuoco, ferendo i familiari. Il ragazzo è stato arrestato assieme a uno zio di 54 anni, che lo avrebbe aiutato, per lesioni personali e detenzione illegale, porto e alterazione di armi. In allegato, l'episodio ripreso da telecamere del sistema di sorveglianza della villa di campagna dov'è accaduto.