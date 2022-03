Rifiuta il tampone e picchia un infermiere, paziente denunciato

Siracusa - Un infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa è stato aggredito da un paziente che si era rifiutato di sottoporsi al tampone. La denuncia è della Funzione pubblica della Cgil che svela altre violenze ai danni del personale sanitario aretuseo. “Poche settimane prima un’altra infermiera sempre del Pronto soccorso è stata aggredita: i fattori di rischio sono molteplici e gli anni di pandemia hanno ulteriormente appesantito il disagio sociale, che si riversa sempre più sui professionisti della salute”.

Il sindacato, chiede di trovare una soluzione per arginare questo fenomeno, che coinvolge anche altre province siciliane. “Non possono più essere tollerati certi episodi di violenza – dicono – nei confronti di chi mette a rischio ogni giorno la propria vita per aiutare gli altri. Certe barbarie non possono e non devono lasciare indifferenti le nostre istituzioni, che non possono fermarsi ad un semplice comunicato di solidarietà nei confronti di chi subisce una aggressione così ingiustificata e brutale”.