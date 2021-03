Ripresi 4 dei 6 migranti positivi al Covid e fuggiti dall'hotspot

Pozzallo - Dopo la fuga dei sei migranti dall’hotspot di Pozzallo, il Sindaco Roberto Ammatuna è stato continuamente in contatto con il Prefetto di Ragusa che lo ha informato che quattro dei sei fuggitivi, positivi al covid, sono stati ripresi e riportati all’hotspot.

Continuano le ricerche degli altri due fuggitivi, che si spera possano essere ripresi e riportati di nuovo all’interno della struttura di accoglienza di Pozzallo.

Un ringraziamento al Prefetto di Ragusa per la sua continua interlocuzione con il Sindaco e un ringraziamento alle Forze dell’Ordine per l’impegno profuso.

