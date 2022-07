Rissa in pieno centro a Vittoria tra extracomunitari

Vittoria - Ennesima rissa fra extracomunitari nei paraggi di Piazza Daniele Manin, in via Magenta, fra la via Senia e la centralissima via Roma di Vittoria, sotto gli occhi preoccupati dei tantissimi commercianti della zona, che non nuovi a questi episodi, hanno cercato in tutti i modi di dare l’allarme alle forze dell’ordine.

La rissa è scoppiata alle 12 circa in uno dei tanti circoli frequentati dagli extracomunitari dove più persone si sono scagliate l’uno contro l’altro in pieno giorno armati di corpi contundenti senza alcun timore per ciò che potevano provocare a sé o agli altri incolpevoli. Lo denuncia il consigliere comunale Nello Dieli. I fatti sono successi sabato.