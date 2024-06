Ritrovata la donna siracusana scomparsa, era a Modica

Modica - È stata ritrovata la donna di 65 anni, siracusana, che, nei giorni scorsi, aveva fatto perdere le sue tracce. La polizia l’ha rintracciata in una zona di campagna di Modica, all’interno di una proprietà privata: la donna era nella sua macchina, una Toyota Yaris, con cui si era allontanata senza dire nulla ai parenti, che, temendo per la sua incolumità, hanno presentato una denuncia di scomparsa alla polizia

La donna, come svelano alcune fonti investigative, era in stato confusionale ma la segnalazione della sua presenza nell’area rurale di Modica è stata di un testimone che ha chiesto l’intervento della polizia. Gli agenti del commissariato di Modica si sono recati sul posto ed hanno poi accompagnato la 65enne in ospedale per degli accertamenti ma le sue condizioni appaiono buone anche se la donna, quando è stata trovata, era in stato confusionale. I parenti si sono recati a Modica per riabbracciarla.