Roma, muore donna pozzallese cadendo da una moto. FOTO

Pozzallo - Iole Boncoraglio, 45 anni, pozzallese di padre modicano, è deceduta a causa di un incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma, domenica scorsa. La donna era passeggera su una moto condotta da un uomo, quando si è verificato lo schianto all’altezza dell’uscita 32 di Via della Pisana. Si è trattato di un incidente autonomo. Iole Boncoraglio viveva a Santa Marinella, comune del litorale della provincia a Nord di Roma, insieme alla famiglia. Aveva fatto la commessa prima a Civitavecchia e poi a Parco Da Vinci. Era una volontaria molto attiva nel territorio e faceva parte dell’associazione “Gli amici di Flavia Onlus”, che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di tumore.

Lascia due figli piccoli, un maschio di sette e una femmina di tredici anni.

Aveva festeggiato il compleanno

La vittima solo il giorno prima aveva festeggiato il compleanno. Secondo quanto si apprende stava tornando da una scampagnata quando è avvenuta la tragedia, intorno alle 15, all’altezza dell’uscita per via della Pisana. La 45enne, che indossava il casco, infatti è stata disarcionata dal due ruote senza che il veicolo venisse a contatto con un’altra vettura. Non solo: stando ai primi esami tecnici della polizia stradale di Settebagni accorsa sul posto, non sarebbero emersi segni evidenti di frenata, né di ammaccature sulla moto. Insomma, l’ipotesi di una manovra azzardata al momento – seppur non scartata – appare remota.

Chi indaga per ricostruire cosa sia esattamente successo, quindi, non esclude che la donna – seduta come passeggera e non alla guida della moto come emerso in un primo momento – possa aver avuto un malore. Un fatto, questo, che potrebbe emergere dall’autopsia con la salma affidata all’Autorità Giudiziaria e portata al Verano. Il compagno della 45enne, portato al San Giovanni in stato di choc, non è rimasto ferito e gli esiti degli esami su possibili assunzioni di alcol o droghe, hanno dato esito negativo.

La notizia della morte della donna si è diffusa solamente nella giornata di oggi e ha destato molto clamore a Santa Marinella e Civitavecchia dove era molto conosciuta.

In sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha dichiarato: "Ho saputo della improvvisa scomparsa di una giovane donna santamarinellese, Iole. Una persona perbene, dedita al volontariato, mamma di due piccoli e membro di una grande famiglia fatta di gente onesta, lavoratori e persone solidali e stimate da tutti. Li abbraccio a nome di tutta la città perché il vuoto lasciato è incolmabile. Condoglianze dal cuore".