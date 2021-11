Ruba al supermercato e rivende in salumeria: "Offerta speciale"

Catania - Denunciato un salumiere accusato di proporre ai suoi clienti prodotti in "offerta speciale", rubati in un supermercato della zona da un suo familiare. La polizia di Librino ha scoperto i furti grazie alle telecamere di sicurezza. Il titolare della salumeria è indagato a piede libero per ricettazione e per violazioni in materia di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro.

Uno dei "dipendenti" è stato denunciato per ricettazione e truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento del reddito di cittadinanza, mentre l'autore della razzia al market per furto aggravato. Per finire, visto che erano senza mascherina, gli agenti hanno chiuso il negozio per cinque giorni per mancato rispetto delle norme anti Covid.