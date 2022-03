Ruba casco di banane e scappa, caccia a Johnny Stecchino

Palermo - Insolita "rapina" due giorni fa a Palermo: un ladro ha minacciato i titolari del "Gnanam store" di via Maqueda; poi ha afferrato un casco di banane ed è fuggito via a piedi danneggiando, nella fuga, anche le insegne di una pizzeria a fianco del market.

Il pensiero, ovviamente, è andato subito al celebre film "Johnny Stecchino" di Roberto Benigni, in cui accade qualcosa di molto simile. I proprietari del negozio hanno chiamato la polizia per denunciare l'accaduto: gli agenti stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona, per identificare lo strano bandito.